Crollo a Scampia salgono a due le vittime |   13 feriti edificio evacuato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale, ledeldel ballatoio a Napoli, nel quartiere di, avvenuto la scorsa notte alla Vela Celeste. L’è stato. I 7 bambini coinvolti (13 iin totale) hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Ccs, centro coordinamento soccorsi. In prefettura a Napoli ha fatto il punto della situazione per gestire gli interventi di messa in sicurezza della zona e di assistenza alle persone rimaste senza casa. Al suo fianco il sindaco di Napoli. Gaetano Manfredi, con il quale di Bari è stato impegnato in un sopralluogo sul posto e tutte le componenti del centro coordinamento soccorsi.