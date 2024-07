COSI’ NELLE ALTRE CITTà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) C’è chi scende in piazza, chi chiede regole più stringenti e amministrazioni che hanno già deliberato norme contro l’aumento sconsiderato dei B&B ai danni della residenza. In Europa e negli Usa si studiano metodi per arginare gli affitti turistici che snaturano l’identità delle, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle case (quando si trovano).