Cos’è l’assurda teoria del woke virus che secondo Elon Musk avrebbe ucciso suo figlio

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) In un'intervista la giornale conservatore The Daily Wire,ha detto che suoXavier sarebbe statodal "mind". In realtà, il ceo di X si riferisce alla scelta del, oggi ventenne, di cambiare sesso quando aveva 16 anni. Non è la prima volta chesfoga il suo odio per l'ideologia, quello che per lui non è solo una mentalità ma unmortale.