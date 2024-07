Cisl | Postefirmato contratto | +240 euro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 luglio 2024) 18.34 Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo delnazionale di lavoro di Poste Italiane, scaduto a dicembre 2023. Raffaele Roscigno, segretario generale Slp, ha annunciato un riconoscimento economico di 230, di cui 192a regime sui minimi tabellari per il livello C, più 38. Inoltre, sarà riconosciuto una tantum di 1000allo scioglimento della ri serva. La Slpha espresso soddi sfazione per l'aumento sui minimi con trattuali, superiore all'adeguamento Ipca previsto per il quadriennio 2024-2027 (140