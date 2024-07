Cina fazioni Palestina insieme su governo riconciliazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha salutato l'intesa tra 14 diversepalestinesi sull'istituzione di un "dinazionale ad interim" a Gaza, nella fase successiva alla guerra. "Il punto più importante è l'accordo per formare undinazionale provvisorio attorno aldi Gaza del dopoguerra", ha detto Wang nei primi commenti seguiti alla firma della 'Dichiarazione di Pechino' da parte dei diversi rappresentanti giunti nella capitale cinese. Laha ospitato alti funzionari di Hamas e Fatah,rivali che competono per il potere a Gaza e in Cisgiordania.