Cifra da capogiro in arrivo sul conto di Harry | A WIlliam meno soldi

(Di martedì 23 luglio 2024)dainnelle tasche di, il principe ribelle. Non bastavano gli enormi guadagni derivati dalla serie tv Netflix "e Meghan". Per il suo 40esimo compleanno, il duca di Sussex dovrebbe ricevere un bel gruzzoletto dal fondo della regina madre (la mamma della regina Elisabetta). Pare infatti che sul suostiano per essere versati ben 7 milioni di sterline. Una somma, questa, che stando a quanto riporta la rivista australiana New Idea, sarebbe molto più grande di quella destinata al fratello. Un regalo inaspettato, considerando soprattutto la scelta didi allontanarsi dalla royal family. Intanto c'è incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton e pare che, affezionato alla moglie del fratello, sia intenzionato a offrirle presto maggior sostegno.