Ciclismo le atlete del Team Aromitalia Vaiano 3t in Polonia

(Di martedì 23 luglio 2024)(Prato), 23 luglio 2024 - Importante trasferta internazionale per un sestetto didel3T, che da giovedì 25 a domenica 28 luglio saranno impegnate nel “Princess Anna Vasa Tour” gara a tappe organizzata sulle strade polacche. Quattro le frazioni più un prologo di 13 km a cronometro per un totale di 247 chilometri. Per la prova internazionale i due tecnici della squadra di, Paolo Baldi e Matteo Ferrari, hanno scelto la lucchese Francesca Baroni, la pisana Milena Del Sarto, a segno di recente nella gara di Parabiago, la campionessa regionale toscana under 23 in carica Lara Scarselli, quinta classificata alla recente “San Gabriel Gold Race”, ed ancora l’aretina Serena Semoli, la veneta Elisa Tottolo, e la romagnola Valentina Zanzi, medaglia di bronzo nella prova internazionale su pista disputata al velodromo elvetico di Grenchen.