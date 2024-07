Caso Natoli cosa c’è nella registrazione e qual è la vicenda che ha messo in stallo il Csm

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Fascetto Sivillo ha intenzione di ricusare una giudice che deve decidere su un processo nele è imputata per tentata concussione continuata, ma la giudice del Csmassieme agli avvocati Milazzo e Failla chiedono alla giudice Fascetto un incontro privato e lontano da occhi indiscreti, in cui i tre per circa un’ora e mezza provano a convincere la magistrata catanese a farsi condannare.