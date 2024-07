Calendario Fifa reclamo Leghe e FifPro alla Commissione Europea

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 23 luglio 2024) "ormai insostenibile, un rischio per la salute dei giocatori", la posizione dellee dei sindacati BRUXELLES (BELGIO) -europee eEuropa in campo insieme contro la. Il nuovo Mondiale per club voluto dal numero 1 del calcio internazionale, Gianni Infantino, continua