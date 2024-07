Calciomercato Napoli due cessioni più vicine | tesoretto in arrivo?

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilsi avvicina a concludere due colpi in uscita. Il club azzurro, infatti, sta per ultimare ledi Jesper Lindstrom in Inghilterra e di Leo Ostigard in Francia.I due calciatori scandinavi - secondo quanto riferisce Sky Sport - si sarebbero decisi ad accettare la corte