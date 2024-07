Calciatore trovato morto in casa la tragica scoperta dai genitori | sospetto arresto cardiaco | NOME e FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Un’altra tragedia ha sconvolto il mondo del pallone: il calcio piange la morte di Marco Lucarini, 41enne. L’uomo èprematuramente, presumibilmente per un. E’ quanto riferito da ‘Il Resto del Carlino’. A constatarne il decesso sono stati i. I soccorsi successivi sono risultati inutili. In carriera ha indossato anche le maglie di Santangiolese (Sant’Angelo in Vado), Borgo Pace e San Sisto. “Marco era un ragazzo con tanta passione per il calcio”, sono le parole del sindaco di Lunano Mauro Dini. “Un attaccante con forza e reattività. Aveva nel sinistro una gran botta, era velocissimo, ricordo il suo gol in rovesciata al comunale di Urbino nella finale Allievi. La gente qui lo ricorda anche per il gol segnato in un derby con il Piandimeleto, fu una rete storica”.