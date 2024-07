Calciatore torna in campo dopo il coma ma a 25 anni deve ritirarsi | “Il mio corpo non ce la fa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) Alex Fletcher rischiò la vita per aver battuto la testa contro un cartellone pubblicitario, si salvòun'operazione d'urgenza. Non riusciva più a camminare ma si ristabilì per giocare ancora. Oggi la decisione più difficile: l'incidente gli ha lasciato sordità permanente all'orecchio sinistro e problemi di coordinazione.