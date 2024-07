Cairo traccia il mercato del Torino | ecco i calciatori che ci servono Adams? Segna più di Scamacca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) “Ciancora uno o due difensori al centro, poi sicuramente un quinto di sinistra. A centrocampo abbiamo tanta qualità, senza uscite non faremo interventi“. È quanto dichiarato dal presidente del, Urbano, presentando il nuovo tecnico, Paolo Vanoli. Oltre a parlare di cosa manca alha commentato l’ultimo arrivo, quello di Che: “davanti è arrivato, è un giocatore importanti che ha fatto cose eccellenti in Premier:re lì non è banale.in Italia ha fatto cose buone e al West Ham aveva fatto tre gol,ne ha fatti molti di più“. Ildi Vanoli Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Paolo Vanoli, nuovo allenatore del, ha parlato di come vuole far giocare la sua squadra: “Sacchi mi disse: ‘Il calcio è un’orchestra dove tutti devono suonare la stessa sinfonia’.