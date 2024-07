Botta e risposta tra Lega e Forza Italia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 23 luglio 2024) Il senatore leghista Claudio Borghi: «Se Von der Leyen andrà avanti con il green toccherà a loro fermarla. La coalizione comunque non è in crisi». Il capogruppo forzista al Senato Maurizio Gasparri: «Siamo nel Ppe, inevitabilevotare Ursula. Gli altri saranno ininfluenti, ma non è un’offesa». Lo speciale contiene due interviste.