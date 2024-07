Borsa | Milano positiva +026% con Eni Banco Bpm e Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)si muove in cauto rialzo (+0,26%), sostenuta da Eni (+1,32%), grazie all'esclusiva a Kkr per una quota in Enilive. In luce ancheBpm (+1,14%) e Tim (+1,08%), che recupera terreno all'indomani di uno scivolone. Acquisti poi su Unicredit (+0,69%) il cui cda è chiamato in giornata ad approvare la trimestrale. Segno meno invece per Stm (-1,73%), Iveco (-0,71%) e Mediolanum (-0,55%).