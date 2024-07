Borsa | Asia incerta e Tokyo piatta ripartono i tecnologici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Prevale il segno meno davanti agli indici delle Borsetiche in una giornata in cui titoli dei giornalisti sono dedicati alla corsa di Kamala Harris verso la nomination dei democratici per la presidenza degli Usa. Malgrado l'attesa per le trimestrali di Alphabet e Tesla, che saranno diffuse oggi, abbia visto ieri ripartire idel Nasdaq, oggi i futures Usa sono orientati al ribasso mentre si mostrano leggermente positivi quelli europei dove a Parigi diffonderà i conti del trimestre Lvmh. Alla fineha chiuso quasi in parità (-0,01%) con lo yen che si è rafforzato sul dollaro, Hong Kong cede lo 0,74% a scambi ancora in corso e Shanghai e Shenzhen perdono rispettivamente 1,1 e l'1,8%. Meglio hanno fatto Sydney (+0,5%) e soprattutto Taiwan (+2,7%) grazie al rimbalzo di Taiwan Semiconductor Manifacturing. Bene anche Seul (+0,39%) spinta da Samsung Electronics.