Black Lives Matter chiede primarie virtuali dem

(Di martedì 23 luglio 2024) Andando in controtendenza rispetto alla pioggia di endorsement per Kamala Harris, che ha già un numero sufficiente di delegati per la nomination alla Casa Bianca,ha chiesto che il comitato nazionale democratico organizzi immediatamente delleinformali ein tutto il Paese prima della convention di agosto. "Chiediamo alla commissione regolamento di creare un processo che consenta la partecipazione del pubblico al processo di nomina, non solo una nomina da parte dei delegati del partito", spiega il movimento per la giustizia razziale in una dichiarazione apparsa sul sito della Reuters. "L'attuale panorama politico non ha precedenti, con il presidente Biden che si fa da parte in un modo mai visto prima.