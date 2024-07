Bellucci-Vukic in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Atlanta 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Mattiasfiderà Aleksandaral primo turno dell’Atp 250 di, torneo sul cemento statunitense. Il giovane tennista italiano ha superato due turni di qualificazione per centrare il main draw, riuscendo a superare il kazako Denis Yevseyev e l’australiano Adam Walton; ingresso in tabellone principale meritatato per l’atleta nato a Busto Arsizio, protagonista di ottime prestazioni sul veloce a stelle e strisce.è certamente un osso duro sulle superfici rapide, dunque si tratta di un buon banco di prova per: servirà un’altra performance di ottimo livello per proseguire il percorso americano. In caso di passaggio del turno, l’italiano affronterà Adrian Mannarino, esperto francese presente adcome testa di serie numero 2 del seeding.