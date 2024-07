Battiti Live | la gonna gioiello di Ilary Blasi e i look della terza puntata

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 23 luglio 2024) Cornetto, nel cuoremusica e degli italiani. Prosegue al ritmo del successo il festival musicale estivo. In onda ogni lunedì su Canale 5, incontra il favore del pubblico televisivo, che canta le hit dell’anno e guarda idei protagonisti sul palco.e Alvin alla conduzione, Rebecca Staffelli come inviata tra il pubblico, gli artisti italiani più importanti con le loro canzoni orecchiabili: la buona riuscita è garantita. Ecco icoperta di paillettes Lustrini sul palcoDopo il total black con stivaloni oroserata di debutto e la tuta workwear in denim del secondo appuntamento,ha cambiato ancora registro stilistico. Nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, la conduttrice ha optato per un’ammaliantedi paillettes. Firmata Elisabetta Franchi, è lunga fino a piedi.