Barletta tragedia al mare | morto 16enne

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024) Altri 4 ragazzi in ospedale Un ragazzo di 16 anni èquesta mattina a Margherita di Savoia, in provincia di-Andria-Trani, all'altezza del lido La Bussola. Il ragazzo si trovava alcon 4 coetanei. Non è ben chiaro cosa sia successo mentre facevano il bagno. Immediati i soccorsi con le idromoto della Asl