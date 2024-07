Barbie curvy in sedia a ruote o con una protesi alla gamba | la linea Fashionistas all’interno della quale lo storico brand offre più diversità e inclusione funziona

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 luglio 2024) Disabile, con la vitiligine, con la sindrome di Down, in carrozzella, laè sempre più un esempio di educazione. Da sempre, infatti, è obiettivoMattel far trovare alle bambine una bambola che parli loro e le rappresenti davvero. Ed è proprio continuando a camminare su questa stessa direzione che l’azienda produttrice di giocattoli ha annunciato il lancio di una nuova bambola inclusiva. Sarà lanon vedente.