Autonomia da cinque Regioni progressiste sì al referendum

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 23 luglio 2024) Con il via libera della Puglia prende forma il quadro deiconsigli regionali necessari per richiedere ilcontro l’differenziata . In base all’articolo 75 della Costituzione ilabrogativo può essere chiesto da 500mila cittadini oppure daConsigli regionali. Un obiettivo, quest’ultimo, ora centrato. L’iter innescato dallea guida