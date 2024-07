Attentato a Trump si è dimessa la direttrice del Secret Service

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 23 luglio 2024) Washington, 23 luglio 2024 – Ladel, Kimberly Cheatle, da 10 giorni nella bufera per i gravi errori commessi nella gestione della sicurezza al comizio in Pennsylvania durante il quale Donaldè scampato ad un tentato assassinio, si è. Lo riporta Abcnews citando due fonti informate. Se confermata, la mossa arriva all’indomani di audizione al Congresso durante la quale Cheatle era stata duramente attaccata non solo dai repubblicani, che da giorni chiedono le sue dimissioni, ma anche da esponenti democratici.a Donald, spari ad un comizio in Pennsylvania “E’ colpa mia” “Come vostro direttore, mi assumo la piena responsabilità delle falle della sicurezza. Alla luce dei recenti eventi, è con il cuore pesante che ho preso la difficile decisione di dimettermi”.