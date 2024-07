Attentato a Trump si è dimessa direttrice Secret Service dopo bufera per gestione sicurezza

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024): "Amministrazione Biden-Harris non mi ha protetto in modo adeguato" Ladel, Kimberly Cheatle, da 10 giorni nellaper i gravi errori commessi nelladellaal comizio in Pennsylvania durante il quale Donaldè scampato ad un tentato assassinio, si è. Lo riporta Abcnews citando due fonti