ATP Umago | Rublev in due set su Carabelli troverà Marozsan ai quarti

(Di martedì 23 luglio 2024) Seconda giornata del torneo ATP di, spesso pieno di italiani e che in mattinata ha visto Fabio Fognini imporsi sul francese Luca Van Assche mentre è Lorenzo Darderi a chiudere la serata. Ma ci sono altri due match disputati, con la terra croata che ora è già a conoscenza del primo quarto di finale del torneo. Torna a vincere Andreydopo la sconfitta rovinosa con Thiago Tirante a Bastad. Non è il miglior russo che abbiamo vito nel corso degli anni, ma riesce a far valere il suo talento contro l’argentino Camilo Ugo, che ha comunque venduto cara la pelle prima di arrendersi in due set. Ora però il numero 9 al mondo avrà un test più probante contro l’ungherese Fabian. Il magiaro supera in due set il brasiliano Thiago Monteiro, travolto nella prima frazione e che invece tiene il ritmo nella seconda, ma non basta per superare lo scoglio degli ottavi.