ATP Umago 2024 Sonego fa e disfa ma alla fine batte Poljicak nonostante i crampi

(Di martedì 23 luglio 2024) Mille emozioni e colpi di scena nel match chiudeva il programma odierno dell’ATP 250 di. Lorenzosi qualifica per il secondo turno del torneo croato, dopo aver battuto con estrema sofferenza il 20enne Mili, numero 481 del mondo,seconda partita nel circuito maggiore della carriera. Il piemontese, bloccato anche dainel finale, si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 7-6 dopo tre ore e diciotto minuti di gioco. Adessoaffronterà il francese Alexandre Muller, che ha eliminato ieri Matteo Arnaldi.esce dal campo con tanta amarezza, ma con la consapevolezza di aver mostrato di avere un buon talento, come dimostrano i 40 vincenti comunque messi a segno. Sono 32 quelli dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati dell’avversario (12 contro 23).