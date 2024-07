Atletica orari Olimpiadi Parigi 2024 | gli italiani in gara giorno per giorno calendario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) L’Italia vuole essere grande protagonista nelle gare dileggera alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni importanti, spinta da nomi davvero di lusso desiderosi di mettersi in gioco nell’occasione più importante del triennio e dopo avere dominato gli Europei andati in scena a inizio giugno.