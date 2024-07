Asse Benevento-Caserta esclusa dal Contratto di Programma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Registro favorevolmente che anche un importante sindacato, la Filt-Cgil, si unisce all’allarme da me manifestato con una lettera ufficiale al ministro delle Infrastrutture Salvini e all’ad di Anas Isi datata 14 giugno 2024, per l’ingiusta esclusione dell’stradaledaldiMit-Anas 2021-2025. Si è trattato di un colpo di spugna estremamente penalizzante per i territori di: tempestivamente mi feci carico di questo problema e intervenni per le vie istituzionali, ora condivido l’appello del sindacato Filt-Cgil affinché tutte le forze politiche si uniscano nella battaglia per sanare questo vulnus”, lo scrive in una nota il sindaco diClemente Mastella.