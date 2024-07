Arrestato Paul Watson il capitano che difende le balene e spaventa il Giappone

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 23 luglio 2024) Il canadese, 73 anni, ambientalista che combatte da sempre la caccia alleinsieme alla sua organizzazione, Sea Sheperd, è statoin Groenlandia per un mandato internazionale emesso dal. Il fondatore di Sea Sheperd e co-fondatore di Greenpeace era appena arrivato a Nuuk sulla nave JohnDeJoria quando è statodalla polizia federale danese, che è salita a bordo della JohnDeJoria appena attraccata, durante una sosta. La nave era in missione per trovare la nuova nave balenierase Kangei Maru nel Pacifico settentrionale. “Si ritiene che questo arresto sia collegato a una precedente red notice emessa per le attività anti-caccia allediin Antartide”, ha spiegato in una nota ufficiale diffusa sui social la sua organizzazione, la CaptainFoundation.