Allerta alimentare sospetta presenza di Listeria monocytogenes | richiamato gorgonzola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano, 23 luglio 2024 - Richiamo perdidelPiccante Dop commercializzato e prodotto dalla Gennaro Auricchio S.p.A di via Alessandria 1 a Cava Manara in provincia di Pavia. Si tratta della forma intera, 1/8, 1/16, 200 grammi lotto di produzione 259404601. Il consiglio è di non consumare e restituire il prodotto al punto di vendita. Stesso richiamo, sempre da parte del produttore, delpiccante dop a marchio di vendita Auriccofacente parte dello stesso lotto di produzione 259404601.E’ un batterio si trova comunemente nel terreno e nell’acqua e può quindi facilmente contaminare ortaggi e verdure. Il batteriosi può rilevare in un’ampia varietà di cibi crudi, come carni non ben cotte e verdure crude, prodotti lattiero-caseari preparati con latte non pastorizzato.