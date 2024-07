Alessandro Ciciarelli | Come Sto Integrando l’IA nelle Aziende con il metodo Intelligenza Artificiale Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 luglio 2024. Imprenditori, è il momento di affrontare una realtà: l'(IA) sta rivoluzionando il mondo degli affari. La vostra piccola o media impresa è pronta per questa trasformazione? Molti di voi potrebbero sentirsi sopraffatti o scettici. Potreste chiedervi: "L'IA è davvero per noi? Non è solo per le grandicon