Accusati di violenza sessuale arresto non convalidato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Non è statodal gip di Rimini il fermo di un pizzaiolo di 59 anni di origine egiziana e un cameriere di 48 anni della provincia di Frosinone,di aver commesso unadi gruppo ai danni di una turista svizzera di 30 anni da loro stessi soccorsa, il 15 luglio scorso, mentre si trovava in stato confusionale a Cattolica. Sulla base del provvedimento, entrambi sono stati dunque scarcerati e rimessi in libertà.