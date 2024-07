“Aborto e diritti delle donne così Kamala Harris può vincere contro Donald Trump” | l’analisi dell’esperto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 23 luglio 2024) L'analisi di Mattia Diletti, docente della Sapienza Università di Roma ed esperto di politica americana sulle elezioni USA dopo il ritiro di Biden: "Coni democratici hanno una strada per la vittoriaTrump. Potrà puntare sull'elettorato femminile, a disagio con una figura come l'ex tycoon su temi come idellae l'aborto".