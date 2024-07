75 anni fa nel 1949 Fausto Coppi entrò nella leggenda con la vittoria al Tour de France

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 24 luglioentra: è il primo italiano a vincere ildel, dopo aver vinto anche il Giro d’Italia. A settantacinqueda quell’impresa Rai Cultura ricorda l’uomo e il campione proponendone il ritratto in “Italiani”, in onda mercoledì 24 luglio alle 12.00 su Rai Storia. Lo Speciale L'articolo 75fa, nelcon laaldeproviene da Sport in TV.