7 strategie e prodotti per fare durare il trucco in estate

(Di martedì 23 luglio 2024) L’è una stagione meravigliosa, ma il caldo e l’umidità possono mettere a dura prova la durata del. Ecco alcuneche possono aiutarti a mantenere ilfresco e impeccabile anche nelle giornate più calde. Prepara la pelle e sceglileggeri e a lunga tenuta La base di unresistente inizia con una pelle ben preparata. Usa un primer opacizzante per controllare l’eccesso di sebo e minimizzare i pori. Un buon primer non solo crea una base liscia per il, ma aiuta anche a mantenerlo in posizione più a lungo. Un esempio consigliato è il The Moisturizing Primer di 3INA Makeup, che aiuta a mantenere la pelle opaca e a prevenire la lucidità durante la giornata?. In, è preferibile optare perleggeri e con formule resistenti al sudore e all’acqua.