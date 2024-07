Wta Iasi 2024 Trevisan fuori al primo turno | cede dopo una battaglia di tre ore a Lepchenko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Altra sconfitta alper Martina, chel’exploit di Bastad non è riuscita a ripetersi. Battuta a Palermo da Rus, si è arresa in rimonta a Varvaranel match valevole per ildel WTA 250 di. Sui campi in terra battutain Romania, la tennista azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 5-7 6-4 6-3una lotta di 3h10?. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA – Match pieno di alti e bassi e ribaltamenti di fronte già a partire dalset, in cui Martina si è portata sul 3-1, salvo poi scivolare sotto 5-3 ma spuntarla per 7-567 minuti di gioco.non ha però mollato ed è stata più solida nei due parziali seguenti, vincendoli con merito nonostante la resistenza opposta da, che ha venduto cara la pelle. Terza vittoria consecutiva per la giocatrice statunitense, proveniente dalle qualificazioni.