Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 20:30 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 22 LUGLIO ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E COLOMBO DA SEGNALARE DELLE CODE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTEDSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 19:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 18. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTERVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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