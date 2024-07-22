Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 19:15 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 22 LUGLIO ORE 19.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA Roma FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 18:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTERVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 18:15 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 18. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTERVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO SULLA ROMA FIUMICNO CODE TRA LA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ 22 LUGLIO ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA CASTEL DE CEVERI E FORMELLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD MENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 ROMA TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE ROMA SULLA CASSIA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma