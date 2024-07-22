Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 16:30 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 22 LUGLIO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULL APONTINA TRA POMEZIA ELI SVINCOLO PER LA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE LATINA CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIOEN Roma SUD BREVI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE SULLA A12 Roma TARQUINIA ABBIAMO CODE PER LAVORI TRA CERVETERI E TORRINPIETRA IN DIREZIONE Roma DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO BREVI CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA BREVI CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALIAMO CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI MENTRE SULLA A24 ROMA TERMAMO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 12:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 11:30 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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