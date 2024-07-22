Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 11:30 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 09:45 - 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 09:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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