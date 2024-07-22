Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 08:45 (Di lunedì 22 luglio 2024) Viabilità 21 LUGLIO 2024 ORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 17. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 21 LUGLIO 2024 ORE 17. Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2024 ore 19:30 - Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA SULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONE ROMA E DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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