Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 08 | 45

(Di lunedì 22 luglio 2024)21 LUGLIOORE 07.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA ALBARO E TRA LA TRIONFALE E AURELIA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO POI INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA E SALARIA POI ALTRE CODE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E CODE A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA APRILIA E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE PER LA METRO A RICORDIAMO CHE è CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO PER I LAVORI DI RINNOVO E MANUTENZIONE RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO SINO AL 9 SETTEMBRE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral