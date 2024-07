Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024)21 LUGLIOORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSOSULLA LITORANEA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OSTIA E TOR VAJANICA PER I CANTIERI RICORDIAMO CHE SULLA SS1 AURELIA: PROROGATI FINO AL 2 AGOSTO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DAL KM 15+200 AL KM 14+200 IN DIREZIONEE DAL KM 13+600 AL KM 14+600 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NELLA FASCIA ORARIA DALLE 21:00 ALLE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO, DISPOSTA LA CHIUSURA AL TRAFFICO IN FUNZIONE DELLE LAVORAZIONI DI UNA SOLA CORSIA DESTINATA AL TRAFFICO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. Servizio fornito da Astral