Vestita da spiaggia | l' ex capitana Rackete nel mirino di Rizzo La bordata

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ha fatto il giro del web la foto che ritrae Carolain europarlamento. Il motivo? L'exdi Ong, diventata famosa per lo speronamento di una motovedetta della Finanza nel porto di Lampedusa, si è presentata con un look che molti hanno giudicato poco adatto all'ambiente e al ruolo. Tra questi anche Marco, che su X non ha potuto fare a meno di esternare la sua opinione. "Da Parlamentare Europeo ho sempre avuto fastidio per coloro, in genere verdi o deputati del nord Europa, che venivano in aula vestiti da", ha scritto a corredo dello scatto. Il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare ha continuato: "Le istituzioni, diceva mio padre-operaio Fiat, vanno rispettate, non per supposta sacralità del luogo, ma per rispetto di chi ti ha eletto". Poche, severe righe che sui social hanno ottenuto grande appoggio.