Verdi nel girone A Alessandria out

(Di lunedì 22 luglio 2024) In questi giorni la Lega Nazionale Dilettanti sta completando e definendo gli organici della serie D in vista della ormai prossima stagione 2024-25 che vedrà iniziare il campionato l’8 settembre e la Coppa Italia dal 25 agosto. Per il momento sono state escluse quattro società tra le quali la nobile decaduta, neo retrocessa dalla serie C, che dovrà ripartire quindi dai campionati regionali. Un brutto tonfo per i grigi che fino a pochi an ni fa erano in B. Il 25 luglio la decisione definitiva e successivamente se verranno confermate le esclusioni, saranno ripescate altre squadre tra le 11 che hanno fatto richiesta: la composizione definitiva dei nove gironi di serie D dovrebbe essere ufficializzata ai primi di agosto. La Fezzanese dovrebbe essere confermata nelA composto da 20 squadre di cui otto liguri, due lombarde e dieci piemontesi.