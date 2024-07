Vance ‘difende’ Biden | Ritiro? Lo hanno deciso Obama e Soros

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il candidato repubblicano alla vice presidenza: "Con un altro paio dell'elite dem si sono riuniti in una stanza fumosa edi gettarlo in mare" "L'idea è di scegliere un candidato democratico perché George, Baracke un altro paio dell'elite dem si sono riuniti in una stanza fumosa eddi