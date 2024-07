Usa | Comitati dem ‘stragrande maggioranza leader partito sostiene Harris’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Washington, 22 lug. (Adnkronos) – “Domenica sera, la stragrandedei presidenti e deidei partiti democratici statali hanno annunciato il loro sostegno alla vicepresidente Kamala Harris come candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti d’America”. Lo ha scritto su X il presidente dell’Associazione deidemocratici statali Ken Martin, parlando “a nome dei 57 partiti democratici del paese e del mondo” e aggiungendo che “i presidenti, i vicepresidenti e i direttori esecutivi dei partiti statali in tutto il paese si stanno unendo in modo schiacciante dietro la vicepresidente Kamala Harris”.“Questidei partiti statali sono in prima linea per vincere le elezioni a tutti i livelli – prosegue la nota – e sappiamo che la posta in gioco di queste elezioni non potrebbe essere più alta.