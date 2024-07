Usa | Cnn ' Harris ha trascorso più di 10 ore telefonando a oltre 100 leader di partito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Washington, 22 lug. (Adnkronos) - Prima che il presidente Joe Biden annunciasse il ritiro della sua candidatura alla rielezione, ieri mattina la vicepresidente Kamalaha avuto diverse conversazioni telefoniche con il presidente in merito alla sua decisione. Lo scrive la Cnn, citando una fonte a conoscenza dei fatti, che ha aggiunto che la, circondata dai familiari e dal personale nella sua residenza, hapiù di 10 ore100di, membri del Congresso, governatori, dirigenti sindacali edi organizzazioni per i diritti civili e di difesa dei diritti. La vicepresidente ha anche chiamato il suo pastore, Amos Brown III, che, insieme alla moglie, ha pregato per lei, ha aggiunto la fonte.