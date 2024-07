USA 2024 perché il ritiro di Biden potrebbe fermare la marcia di Donald Trump verso la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 luglio 2024) Sesembrava avere un vantaggio ormai significativo su Joe, ildi quest'ultimo dalla corsa per la presidenza e la quasi certa candidatura di Kamala Harris al suo posto sembrano essere in grado di riaprire i giochi in vista delle elezioni USA del prossimo 5 novembre.