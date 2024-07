Un’ovazione per Venezi Incanta l’ex allieva chigiana Oggi tocca al ’Don Pasquale’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) SIENA Un grande applauso ha accolto ieri sera Beatrice, exdel maestro Gelmetti, sul palco in Piazza del Campo per dirigere la Filarmonica Toscanini. Un concerto che faceva parte della programmazione dellaInternational Festival & Summer Academy. E, dopo la prima che era in programma sabato, torna in replica, sempre al Teatro dei Rinnovati alle 18, il nuovo allestimento di Don Pasquale di Gaetano Donizetti.