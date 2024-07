Una foto delle violenze In 169 hanno chiesto aiuto E il 3 per cento arriva da qui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 luglio 2024) In 169ai consultori di Raise fra marzo 2023 e marzo 2024, il progetto antiviolenza coordinato dalla Fondazione Centro per la famigli cardinale Martini, che ha unito 17 realtà private accreditate fra Brianza e hinterland. Un piano nato due anni fa, finanziato dalla Fondazione Comunità di Milano e da Associazione per Milano. Il 3%vittimeda Vimercate. Il 21% è laureata, il 26% ha subito uno stupro da parte del partner, il 30,4% molestie sessuali. È lagrafia scattata dai servizi cheaccolto le donne (91% dell’utenza) che vogliano lasciarsi tutto alle spalle. Le vessazioni più pesanti sono quelle psicologiche (91,2%) accompagnata nel 70,8% dei casi da minacce.